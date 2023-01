Wegen Korruptionsvorwürfen Vier Vizeminister und fünf Gouverneure in Ukraine entlassen

Im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen in der Ukraine sind mehrere ranghohe Regierungsvertreter in Kiew und in den Provinzen des Landes entlassen worden. Vier Vizeminister und fünf Gouverneure müssten ihre Posten aufgeben, teilte Kabinettsminister Oleh Nemtschinow am Dienstag über Telegram mit. Auch der Vizechef des ukrainischen Präsidialbüros, Kyrylo Tymoschenko, sowie der stellvertretende Generalstaatsanwalt Olexij Symonenko kündigten ihre Rücktritte an. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt versprochen, entschlossen gegen Korruption innerhalb der Behörden vorzugehen und Übeltäter von ihren Posten zu entfernen.