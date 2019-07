Österreich droht neuer Skandal : Dreimal durch den Schredder

Wien Ein enger Vertrauter des österreichischen Ex-Bundeskanzlers Sebastian Kurz hat angeblich kurz nach Publikwerden des Ibiza-Videos fünf Festplatten schreddern lassen. Die politischen Gegner wittern Morgenluft.

Am 23. Mai tauchte M. bei der Firma Reisswolf auf, um Datenträger schreddern zu lassen. Die Wiener Stadtzeitung „Falter“ berichtet in der jüngsten Ausgabe, dass nicht nur eine, wie ursprünglich angenommen, sondern fünf Drucker-Festplatten gelöscht worden seien. Über die Brisanz des Inhalts schießen die Spekulationen ins Kraut. Davon hätte die Öffentlichkeit vermutlich nie etwas erfahren, hätte M. nicht fatale Fehler gemacht.

Kurz, der sich derzeit in den USA aufhält, versuchte, die Datenschredderei als „üblichen Vorgang“ bei einem Regierungswechsel kleinzureden. Doch viele Details widersprechen dieser Deutung. Schmedler sagte auch, es sei ihm „noch nie passiert“, dass sich ein Kunde so nervös verhalten habe wie der Kanzleramtsgehilfe M. „Er hat die Festplatten auf keinen Fall aus der Hand geben wollen.“ Er habe verlangt, die Datenträger dreimal zu schreddern, obwohl einmal genügt hätte. Auch habe er es abgelehnt, dass der Schrott in der Firma entsorgt werde, er habe diesen eingepackt und mitgenommen.

Der „Falter“ veröffentlichte am Dienstag auch ein Firmenvideo, das M.s seltsames Verhalten in der Schredderhalle dokumentiert. Die politische Brisanz der Daten-Äffäre besteht darin, dass sie zeitlich mit dem Platzen des Ibiza-Skandals zusammenfällt. Heinz-Christian Strache, Chef der rechten FPÖ, war vor zwei Jahren heimlich auf der Baleareninsel gefilmt worden, wie er sich vor der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen damit brüstet, über welche Macht er als künftiger Vizekanzler verfügen werde. Er werde lukrative Staatsaufträge in die Wege leiten, als Gegenleistung zeigte er sich für illegale Parteispenden aus Moskau empfänglich. „A b’soffene G’schicht“, redete sich Strache heraus. Vom Ibiza-Video erfuhren die Österreicher erstmals am 17. Mai; der Kanzleramtsgehilfe M. ließ die Druckerfestplatten am 23. Mai schreddern, also fünf Tage vor dem Rücktritt der Kurz/Strache-Regierung.