Kurz vor dem Trainingslager : Das ist Fortunas erster Zugang zur neuen Saison

Düsseldorf Drei Tage vor der Abreise ins Trainingslager nach Österreich meldet Fortuna die erste Spielerverpflichtung für die neue Saison. Die gemeinsame Fahrt mit den neuen Kollegen nach Bad Leonfelden wird dabei für den Zugang eine besondere Erfahrung.

Zweitligist Fortuna ist endlich auf dem Transfermarkt fündig geworden. Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber haben am Freitagnachmittag die Verpflichtung von Benjamin Böckle bekanntgegeben. Der 20-jährige Linksverteidiger hat bei den Rot-Weißen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben und wird das Trikot mit der Nummer 22 tragen.

Benjamin Böckle in der Arena. Foto: f95.de

Der in Dornbirn geborene Österreicher spielte seit 2020 für den FC Liefering in der zweiten Liga seines Heimatlandes, in der er insgesamt auf 27 Einsätze (ein Tor) kam. Zusätzlich sammelte er Erfahrung in 28 Länderspielen für österreichische U-Nationalteams sowie in der Uefa Youth League.

Wie der Zufall es will, führt die erste Reise bei seinem neuen Arbeitgeber Böckle gleich in seine Heimat. Am Montagmorgen reist Fortunas Tross nach Bad Leonfelden in Österreich, um dort in einem einwöchigen Trainingslager die Grundlagen für eine erfolgreiche neue Saison zu legen.

Dass es gerade jetzt zu der Verpflichtung Böckles kam, hat deshalb auch mit eben diesem Trainingslager zu tun. Noch bei dem öffentlichen Training zum Auftakt der Saisonvorbereitung am vergangenen Sonntag auf der Nebenkampfbahn der Arena hatte Chefcoach Daniel Thioune gesagt: „Natürlich wäre es jedem Trainer am liebsten, wenn er im Trainingslager möglichst die komplette Mannschaft bereits zusammen hat. Aber das gelingt natürlich längst nicht immer.“

Im Rahmen dieser öffentlichen Einheit hatte Allofs jedoch zugleich die Hoffnung der Fans geschürt, dass es recht bald zur ersten externen Verpflichtung eines Spielers kommen könne. „Wir werden auf jeden Fall noch etwas auf dem Transfermarkt tun“, hatte der 65-Jährige zu diesem Anlass gesagt. „Und vielleicht können wir noch in dieser Woche etwas vermelden.“

Dabei hatte der Sportvorstand mit Sicherheit bereits an Böckle gedacht, mit dem die sportliche Leitung schon seit längerer Zeit in Kontakt steht. Nicht zuletzt aus diesem Grund hatte Allofs auch immer wieder die Position des Linksverteidigers als eine der wichtigsten Baustellen im Kader genannt. Auch, weil in Florian Hartherz und Leonardo Koutrius gleich zwei Spieler für die linke Defensivseite den Verein verlassen haben.

„In Benjamin haben wir einen sehr talentierten Spieler verpflichtet, der noch über ein großes Entwicklungspotenzial verfügt“, sagt Sportdirektor Christian Weber dazu. „Er ist seine ersten Schritte im Seniorenbereich schon gegangen und hat seine Qualitäten auch auf höherem Niveau nachweisen können.“