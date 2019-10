Zusammenstöße nach Urteil gegen Katalanen-Anführer : Polizei geht gegen Demonstranten am Flughafen von Barcelona vor

Polizei geht gegen Demonstranten am Flughafen von Barcelona vor

Am Flughafen Barcelona kam es am Montag zu chaotischen Zuständen.

Barcelona Nach dem Urteil gegen die Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung ist

Bei Protesten gegen die Verurteilung von Anführern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung ist die Polizei gegen Demonstranten am Flughafen von Barcelona vorgegangen. Bilder zeigten, wie Polizisten am Montag wiederholt Schlagstöcke gegen Kundgebungsteilnehmer einsetzten und Demonstranten am Boden festhielten. Hunderte Protestierende hatten die Sicherheitskräfte zuvor mit Steinen und Mülleimern beworfen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.