„Queen's Speech“ : Königin Elizabeth eröffnet Parlament mit Regierungserklärung

Foto: AFP/TOBY MELVILLE Die Königin bei der Wiedereröffnung des Parlaments.

London In einer feierlichen Zeremonie hat die britische Queen Elizabeth II. das Parlament in London wiedereröffnet. In der Regierungserklärung wurde deutlich: Der Brexit hat für Johnsons Kabinett Vorrang.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Königin fuhr am Montag zunächst in einer Kutsche vom Buckingham-Palast zum Parlament, und verlas dort angekommen die Regierungserklärung von Premierminister Boris Johnson für das kommende Jahr.

In ihrer 67-jährigen Regentschaft hat die Königin die sogenannte Queen's Speech über 60 Mal vorgetragen. Sie wird von Regierungsmitarbeitern verfasst und gibt einen Überblick über die Gesetzesvorhaben der jeweiligen Regierung.

Für die amtierende britische Regierung hat der EU-Austritt zum 31. Oktober Vorrang. Die Regierung wolle auf eine "neue Partnerschaft mit der Europäischen Union hinarbeiten, die auf freiem Handel und freundschaftlicher Zusammenarbeit beruhen soll", sagte Königin Elizabeth. In der Erklärung werden zudem unter anderem höhere Ausgaben für das Gesundheitswesen, ein schärferes Einwanderungsgesetz und mehr Investitionen in Forschung und Wissenschaft angekündigt. Außerdem soll der Klimaschutz in Gesetze gegossen werden und die heimische Infrastruktur verbessert werden.

Eine mehrtägige Debatte und Abstimmungen über die Regierungspläne schließen sich an. Angesichts der weithin erwarteten Neuwahl dürften einige Vorhaben bei den Abgeordneten vermutlich keine Mehrheit finden.

(lukra/dpa/Reuters)