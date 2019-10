Auch Türken wollen dort einmarschieren : Syrische Truppen rücken in strategisch wichtige Stadt Manbidsch ein

Foto: dpa/Mustafa Kaya Der Konflikt zwischen Syrien und der Türkei hält die Welt in Atem. Das Foto zeigt den Beschuss der syrischen Stadt Ras al-Ain.

Damaskus Im Kampf gegen die türkischen Soldaten haben die syrischen Streitkräfte den Vorstoß in die strategisch wichtige Stadt Manbidsch vermeldet. Auch die Türken haben großes Interesse an der Stadt.

Die syrischen Regierungstruppen sind den Staatsmedien zufolge am Montag in die strategisch wichtige Stadt Manbidsch vorgedrungen. Das meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Ein Behördenvertreter der Stadt, die von einem mit der Kurdenverwaltung verbundenen Militärrat kontrolliert wird, bestätigte die Angaben. Die syrischen Truppen seien zudem "an der Frontlinie eingetroffen".

Die Türkei hatte am Mittwoch nach einem Rückzug von US-Soldaten aus dem syrischen Grenzgebiet ihre lange angedrohte Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen. Da die YPG zunehmend an Boden verlor, schloss die kurdische Autonomieverwaltung am Sonntagabend nach Vermittlung durch Russland eine Vereinbarung mit Damaskus, Truppen an die Grenze zu schicken, um gemeinsam die türkische Armee zurückzuschlagen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan betonte am Montag, die Türkei wolle die Kontrolle über die Städte Manbidsch und Kobane übernehmen. Die syrischen Verbündeten der Türkei postierten sich am Montag in Vorbereitung eines geplanten Angriffs am westlichen Rand von Manbidsch.

(mja/AFP)