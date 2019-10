EM-Qualifikation : Frankreichs Außenminister Le Drian nicht beim Spiel gegen die Türkei

Paris Eigentlich wollte Jean-Yves Le Drian das Heimspiel von Weltmeister Frankreich in Paris gegen die Türkei besuchen. Nun sagte er seine Teilnahme ab - aus Protest gegen die Militäroffensive des türkischen Staates in Syrien.

Als Reaktion auf die türkische Militäroffensive in Nordsyrien wird der französischer Außenminister Jean-Yves Le Drian nicht wie geplant das EM-Qualifikationsspiel zwischen Weltmeister Frankreich und der Türkei am Montagabend in St. Denis besuchen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Montagmittag.