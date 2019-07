Massenproteste gegen die Regierung : China verliert die Geduld mit Hongkong

Demonstranten in Hongkong am Sonntag. Foto: AP/Lo Kwanho

Peking Die Massenproteste gefährden die Selbstdarstellung der Volksrepublik als aufstrebende Weltmacht. Die kommunistische Führung erhöht nun den Druck auf die Regionalregierung, für Ordnung zu sorgen.

Bei der chinesischen Führung liegen die Nerven blank. Grund sind die Ausschreitungen in Hongkong gegen die Ständige Vertretung der Volksrepublik. Die Mittagsnachrichten des Staatsfernsehens schossen am Montag eine propagandistische Breitseite gegen die Demonstranten. Tenor: Die „verbrecherische Aktion radikaler Elemente“ sei eine „offene Herausforderung der Autorität der Zentralregierung“.

Am Sonntag waren die erneuten Massenproteste für mehr politische Freiheiten zuerst friedlich verlaufen. Dann aber zog ein Teil der Marschierenden weiter zu Chinas Verbindungsbüro. Es ist die offizielle Vertretung der Pekinger Zentralregierung in dem seit 1997 zur Volksrepublik gehörenden Hongkong, das sich nach dem Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ für 50 Jahre selbstständig regieren darf. Die Menge umzingelte das Amtsgebäude, bewarf es mit Eiern, besprühte Überwachungskameras und Mauern mit Graffiti und das Staatswappen der Volksrepublik mit schwarzer Farbe.

Zu den seit sechs Wochen anhaltenden, zumeist friedlich verlaufenden Protesten, an denen bei zwei Anlässen jeweils mehr als eine Million Menschen teilnahmen, hatten Chinas Behörden bisher geschwiegen. Die Bevölkerung erfuhr in den ersten Wochen nichts darüber. Peking verhängte strikte Nachrichtensperren, blendete Fernsehsendungen von BBC oder CNN aus, sobald nur das Wort Hongkong fiel.

Für Chinas Führung sind die Dauerdemonstrationen in Hongkong, die sie nicht in den Griff bekommt, ein weiteres Problem, von dem sie überrascht worden ist. Sie steht wegen ihrer repressiven Minderheitenpolitik mit Umerziehungslagern für Hunderttausende Muslime in der nordwestlichen Provinz Xinjiang ohnehin weltweit in der Kritik. Zudem führt sie einen sich hinziehenden, immer schmerzhafteren Handelskrieg mit den USA. Das alles spielt sich vor dem Hintergrund geplanter gigantischer Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik am 1. Oktober ab. China wollte sich als wirtschaftliche und politische Weltmacht präsentieren. Nun droht ihm Hongkong einen Strich durch die Rechnung zu machen.