Um in „Freiheit und Demokratie“ zu leben : Mann aus China flüchtet mit Schlauchboot nach Taiwan

Taipeh Eine der am schärfsten kontrollierten Meerengen weltweit soll ein Mann mit einem Motor-Schlauchboot durchquert haben: die zwischen China und Taiwan. In dem Inselstaat gibt es jedoch kein Recht auf Asyl.

Ein Mann aus Festlandchina ist nach eigenen Angaben per Motor-Schlauchboot nach Taiwan geflüchtet. Das Verteidigungsministerium in Taipeh erklärte am Montag, es untersuche den Fall des Mannes, der am Samstag in der Hafenstadt Taichung festgenommen worden war. Bei seiner Vernehmung gab er nach Polizeiangaben an, er habe die Meerenge zwischen China und der Insel Taiwan mit seinem per Außenmotor angetriebenen Schlauchboot überquert. Er wolle in Taiwan bleiben, um in „Freiheit und Demokratie“ zu leben.