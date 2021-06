Doch keine Dialog-Bereitschaft in Nordkorea : Kim Jong Uns Schwester schließt Gespräche mit den USA aus

Doch keine Dialog-Bereitschaft in Nordkorea

Seoul Gespräche zwischen Nordkorea und den USA sind vorerst nicht in Sicht. Washington hatte in den vergangenen Tagen seine Bereitschaft zum Dialog bekräftigt. Aus Nordkorea kommt hingegen eine Absage.

Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat eine Aufnahme diplomatischer Gespräche mit den USA brüsk ausgeschlossen. In einer von der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag verbreiteten Erklärung sagte sie, nach einem koreanischen Sprichwort sei das Wichtigste eines Traumes, „ihn zu lesen, nicht, ihn zu haben“. Möglicherweise interpretierten die USA die Lage in dieser Art, um sich selbst zu trösten.