Zwischen Washington und Moskau : Die Mutter aller Gipfeltreffen

Der frühere US-Präsident Ronald Reagan (l.) und der ehemalige sowjetische Staatschef und Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow (r.) unterhalten sich am offenen Kamin, aufgenommen beim amerikanisch-sowjetischen Gipfeltreffen in Genf/Schweiz, das vom 19. bis 21.November 1985 stattfand. Foto: picture-alliance / dpa/dpa

Analyse Wenn die beiden mächtigsten Politiker der Welt während des Kalten Krieges zusammentrafen, waren alle Augen auf sie gerichtet. Auch US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin könnten bei ihrer Begegnung in Genf eine Menge aus der Geschichte der bisherigen Gipfel lernen.

Es waren schon Spektakel der besonderen Art. Egal, ob Nikita Chruschtschow die USA bereiste oder John F. Kennedy in Wien traf, Leonid Breschnew und Richard Nixon über Interkontinentalraketen feilschten oder Ronald Reagan am Kamin mit Michail Gorbatschow scherzte. Es lag eine knisternde Spannung in der Luft, wenn die beiden mächtigsten Politiker der Welt unter vier Augen diskutierten. Erstmalig in der Geschichte war es möglich, dass zwei Länder mit ihrer jeweiligen Atomstreitmacht die Erde mehrfach zerstören konnten.

Vielleicht haben die berühmten Gipfeltreffen in der Vergangenheit dazu beigetragen, diesen Alptraum zu verhindern. So ganz können das die Historiker nicht beantworten. Wenn an diesem Mittwoch US-Präsident Joe Biden zum ersten Mal in seiner neuen Funktion persönlich auf Russlands langjährigen Machthaber Wladimir Putin trifft, ist noch immer etwas von der Geschichte der Gipfeltreffen zu spüren. Vom Mythos, dass von solchen Begegnungen der Ausgang der Weltgeschichte abhing, dass die beiden mächtigsten Personen der Welt sich in Phasen der Konfrontation maßgeblich von der jeweils persönlichen Einschätzung des anderen leiten ließen.

Info Die Spitzenbegegnungen zwischen USA und Russland Geänderte Lage Mit dem Ende des Kalten Krieges änderte sich auch der Charakter der Gipfeltreffen zwischen den beiden militärisch stärksten Ländern der Welt. Die Begegnungen in den 90er Jahren waren vor allem vom Geist der Kooperation und gegenseitigen Sicherheit geprägt. Das galt für den ersten russischen Präsidenten Boris Jelzin und am Anfang auch für seinen Nachfolger Wladimir Putin. Wichtige Gipfel Die erste Spitzenbegegnung zwischen US-Präsident Bill Clinton und Russlands Staatschef Jelzin fand am 3. und 4. April 1993 im kanadischen Vancouver statt. Es ging hier vor allem um die Hilfe der Amerikaner für das wirtschaftliche Reformprogramm Russlands. Zugleich vereinbarten die beiden weitere Abrüstungsschritte, die sich bei weiteren Begegnungen konkretisierten. Beim Gipfel in Ljubljana am 16. Juni 2001 warnte Putin den Clinton-Nachfolger George W. Bush vor möglichen islamistischen Anschlägen. Der Amerikaner ignorierte die Hinweise. In Prag beschlossen Putin und US-Präsident Barack Obama erneut die Halbierung ihrer atomaren Streitkräfte. Den entsprechenden New-Start-Vertrag hatte Biden im Februar verlängert. Putin und Trump Zu einem merkwürdigen Treffen der beiden kam es am 16. Juli 2018 in Helsinki. Der erfahrende Putin führte den populistischen US-Präsidenten Donald Trump derart vor, dass amerikanische Medien von einer Demütigung der Vereinigten Staaten sprachen. Die beiden sollten nie wieder exklusiv miteinander konferieren.

Eines der berühmtesten Treffen war sicher die Begegnung von Kennedy und Chruschtschow in Wien am 3. und 4. Juni 1961. Der junge US-Präsident, der für sein Land einen Aufbruch versprach, und der erfahrende Politbüro-Stratege aus Moskau, der mit dem Stalin-Terror brach und die Sowjetunion nach den Erfolgen im Weltall zur neuen Nummer eins in der Welt machen wollte. Nach außen hin glamourös mit Dinner im Schloss Schönbrunn und heiteren Gipfelfotos zusammen mit den Ehefrauen Nina Chruschtschowa und Jacqueline Kennedy, im Vier-Augen-Gespräch ruppig und bedrohlich. Chruschtschow beschimpfte Kennedy angeblich als „Weichling“, der keilte zurück. Am Ende sind die Sätze überliefert, wonach der sowjetische Partei- und Regierungschef unverblümt erklärte: „Wir wollen keinen Krieg, wenn Sie ihn uns aber aufzwingen sollten, wird es einen geben.“ Kennedy entgegnete: „Wie es scheint, wird es einen kalten Winter geben in diesem Jahr.“ Einem Reporter vertraute der US-Präsident an: „He just beat the hell out of me“ („Er hat mir die Hölle heiß gemacht“).

Die Ahnungen waren nicht falsch. Nur gut einen Monat später begann der Bau der Berliner Mauer. Im Herbst 1962 geriet die Welt an den Abgrund eines Atomkrieges, als die Sowjets Mittelstreckenraketen im sozialistischen Kuba gegen die USA installieren wollten. Eine Seeblockade zwang Chruschtschow zum Nachgeben. Zugleich war der Beweis erbracht, dass sich beide Supermächte nicht erpressen ließen, was die Möglichkeit einer Verständigung schuf. Auch das war ein Ergebnis von Wien.

Die nächsten Gipfeltreffen verliefen nicht mehr so spektakulär, brachten aber konkrete Ergebnisse. So vereinbarten US-Präsident Richard Nixon und der sowjetische Parteichef Leonid Breschnew am 26. Mai 1972 in Moskau erstmalig im Salt-I-Vertrag eine Obergrenze für Interkontinentalraketen. Und in der Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit (KSZE) in Helsinki am 1. August 1975 bestätigten sich Nixons Nachfolger Gerald Ford und Breschnew gegenseitig die Unverletztlichkeit der Grenzen. Zugleich bekannte sich die Sowjetunion zu den allgemeinen Menschenrechten der Meinungs-, Religions- und Gewissensfreiheit. Was zunächst wie ein Erfolg der kommunistischen Seite aussah, erwies sich später als Grundlage des Widerstands in den Ländern des Ostblocks.

Einen neuen Höhepunkt der Gipfeldiplomatie erfolgte in den 80er Jahren, als mit Ronald Reagan ein ausgesprochener Hardliner acht Jahre US-Präsident war. Obwohl er die Sowjetunion als „Reich des Bösen“ bezeichnete, gab sich der Ex-Schauspieler erstaunlich pragmatisch im Umgang mit dem sowjetischen Parteichef und Reformer Michail Gorbatschow. Bei ihrer ersten Zusammenkunft – wie diesmal – in Genf am 19. und 20. November 1985 fanden sich die beiden auf Anhieb sympathisch, das Bild der beiden am Kamin spricht Bände.

Reagan und Gorbatschow vereinbarten einen umfangreichen Abbau der atomaren Arsenale, im Dezember 1987 schlossen sie den INF-Vertrag und verzichteten auf die Aufstellung von Kurz- und Mittelstreckenraketen. Mit dem Fall der Berliner Mauer und den Freiheitsbewegungen in Osteuropa kam die scharfe Ost-West-Konfrontation zu einem Ende. Aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 ging Russland als mächtigster Nachfolgestaat hervor. Aus Feindschaft wurde Kooperation.

Doch an die Stelle Russlands trat ein zunehmend aggressives und selbstbewusstes China. Die einstige Supermacht stieg in die zweite Reihe ab. Mit dem seit 1999 regierenden Putin hielt aber ein Mann Einzug in die internationale Politik, der entschlossen war, die alte Machtstellung der Sowjetunion wiederzuerlangen. Als er damit im Westen auf Widerspruch stieß, positionierte er sich gegen USA und Nato. Mit der Annexion der Krim 2014 nach der Revolution des Maidan in der Ukraine erneuerte er die Ost-West-Konfrontation. Putin verließ sich auf andere Waffen, auf Hackerangriffe auf westliche Computersysteme, den Propagandakrieg und die Spaltung des Westens. Mit US-Präsident Donald Trump verband ihn eine Art Hassliebe, der Einfluss Russlands auf die Wahl des populistischen Amerikaners lässt sich nicht leugnen.