Streit um Atomwaffenprogramm : USA bieten Nordkorea Gespräche ohne Vorbedingungen an

USA bieten Nordkorea Gespräche ohne Vorbedingungen an

Seoul Der US-Sonderbeauftragter für Nordkorea gibt an, dass das Treffen jederzeit und an jedem Ort stattfinden kann. Es ist ein erneuter Annäherungsversuch der beiden Staaten. Unklar ist, wie Machthaber Kim Jong Un darauf reagiert.

Die USA haben Pjöngjang im Konflikt um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm Gespräche ohne Vorbedingungen angeboten. Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Sung Kim, sagte am Montag bei einem Besuch in Südkorea: „Wir hoffen weiter, dass die Demokratische Volksrepublik Korea positiv auf unser Angebot reagiert, sich an jedem Ort, jederzeit, ohne Vorbedingungen zu treffen“.