Asienreise : US-Minister treffen in Südkorea für Gespräche über den Norden ein

Tokio Die beiden Vertreter der US-Regierung, Verteidigungsminister Lloyd Austin und Außenminister Antony Blinken, sind derzeit in Asien unterwegs. Nächster Halt: Südkorea.

Der Verteidigungs- und der Außenminister der USA, Lloyd Austin und Antony Blinken, sind in Südkorea für Gespräche mit der Regierung eingetroffen. Den Planungen zufolge werden sie am Mittwoch ihre jeweiligen Amtskollegen zu separaten Gesprächen treffen und am Donnerstag dann in einer Viererrunde zusammenkommen. Ein Schwerpunktthema der Gespräche dürfte sein, wie Nordkorea im Hinblick auf sein Atomprogramm wieder an den Verhandlungstisch geholt werden kann.