Streit um Atomwaffenprogramm : Nordkorea geht mit den USA auf Konfrontation

Pjöngjang Machthaber Kim Jong Un betonte nach einem Treffen der herrschenden Arbeiterpartei, dass es wichtig sei, die Würde des Staats und seine Interessen für eine unabhängige Entwicklung zu schützen. Was das für das Verhältnis beider Staaten bedeutet.

Nordkorea muss sich nach den Worten von Machthaber Kim Jong Un zugleich zum Dialog und zur Konfrontation mit den USA bereithalten. Kim betonte jedoch am dritten Tag eines Treffens des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei am Donnerstag in Pjöngjang, dass es nötig sei, „sich besonders auf Konfrontation vollständig vorzubereiten“. Es gelte, die Würde des Staats und seine Interessen für eine unabhängige Entwicklung zu schützen, wurde Kim am Freitag von den Staatsmedien zitiert. Kim ist auch Parteichef.