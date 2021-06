Galten seit dem Krieg im Mai : Israel lockert Auflagen für den Gazastreifen

Gaza 40 Tage nach Beginn der Beschränkungen haben Kleidungslieferungen am Montag wieder das Autonomiegebiet erreicht. Auch die Post wird wieder über die Grenze geschickt. Die Hamas sieht sich dadurch erpresst.

Die Beschränkungen hatten die wackelige Waffenruhe gefährdet, auf die sich Israel und die Hamas nach ihrem elftägigen Krieg im Mai unter ägyptischer Vermittlung geeinigt hatten. So stapelten sich Tausende Pässe aus dem Gazastreifen und andere wichtige Dokumente, die zur weiteren Bearbeitung an die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland gehen sollten.

Am Vortag gab Israel bekannt, Agrarausfuhren aus dem Gazastreifen in begrenztem Umfang zuzulassen. Andere von Israel verhängte Auflagen für den Gazastreifen bleiben bestehen. Dazu gehören Einschränkungen der Fischereizone für lokale Fischer, eine Begrenzung der Zahl der Patienten mit Recht auf eine Behandlung in Israel oder im Westjordanland sowie ein Verbot von Rohstofflieferungen in den Gazastreifen.