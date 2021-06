Historische Begegnung in Genf : Biden und Putin zu erstem Gipfeltreffen zusammengekommen

Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden begrüßen sich an der „Villa la Grange“ in Genf mit einem Handschlag. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Genf US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin sind in Genf zu ihrem ersten persönlichen Gipfeltreffen zusammengekommen. Die beiden Staatschefs trafen sich am Mittwochmittag in einer Villa am Genfer See. Die Beziehungen zwischen beiden Staaten sind derzeit äußerst gespannt.

Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen zwischen Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch um 13.25 Uhr in Genf mit einem kurzen Handschlag begonnen. Der Schweizer Präsident Guy Parmelin hatte die beiden zuvor in der „Stadt des Friedens“ begrüßt und ihnen fruchtbare Gespräche gewünscht. Die drei standen zunächst nebeneinander, Parmelin in der Mitte, unter einem Vordach der Villa La Grange.

Russlands Staatschef Wladimir Putin ist am Mittwoch vor US-Präsident Joe Biden am Ort des Gipfeltreffens eingetroffen. Vor der Villa La Grange oberhalb des Genfersees wurde er vom Schweizer Präsidenten Guy Parmelin begrüßt. Putin hat eigentlich den Ruf, bei Treffen oft zu spät einzutreffen. Die Wagenkolonne Bidens setzte sich kurz darauf vom Hotel Intercontinental aus in Bewegung. Die Wege sind kurz, von dort sind es keine fünf Kilometer zur Villa La Grange.

Biden dürfte bei dem Treffen unter anderem die Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und Putins Unterstützung für den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko ansprechen. Washington wirft Moskau zudem Einmischung in die US-Wahlen und großangelegte Hackerangriffe vor.

Auf der Tagesordnung stehen nach Angaben eines Putin-Beraters zudem der Kampf gegen Cyberkriminalität, der Klimawandel und zahlreiche regionale Konflikte wie in der Ost-Ukraine, in Syrien, Libyen, Afghanistan sowie die Lage im Iran und in Nordkorea.

Das Gipfeltreffen findet in der Bibliothek der Villa aus dem Jahr 1821 statt. In den Regalen steht eine renommierte Büchersammlung von etwa 15.000 Werken. In der Villa haben beide Delegationen zudem mehrere Räume, wohin sich die Präsidenten auch für Pausen zurückziehen können. Die Gespräche sollten mehrere Stunden dauern.

