Biden und Putin in Genf : Der Globus in der Mitte

Das erste Gespräch führten US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin in der Bibliothek der Villa La Grange. Foto: Patrick Semansky / dpa

Genf US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin beharken sich auf neutralem Boden bei ihrem Gipfeltreffen in Genf. Beide versuchen aber wenigstens, sich etwas näher zu kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Dirk Herbermann

US-Präsident Joe Biden verzieht keine Miene. Seine Augen bilden dünne Schlitze. Auf der anderen Seite postiert sich der Präsident Russlands, Wladimir Putin. Der Herrscher aus Moskau starrt ebenso ausdruckslos in die Kameras. In der Mitte steht Guy Parmelin, der Bundespräsident der Schweiz. Parmelin, ein jovialer Weinbauer aus dem französischsprachigen Teil Helvetiens, begrüßt die beiden Staatsmänner. Das ungleiche Trio verharrt einige Minuten in der Hitze. Die Flaggen der drei Staaten hängen schlaff neben ihnen.

Parmelin verlässt die Szene. Putin und Biden gehen aufeinander zu. Die beiden Staatslenker, die eine lange gegenseitige Abneigung verbindet, schütteln die Hände, lachen. Zum ersten Mal treffen sich die zwei in ihrer Funktion als Staatsoberhaupt. Biden und Putin beginnen ihren Gipfel in Genf, den einige Medien zum Showdown stilisiert haben, mit deutlicher Körpersprache.

Info Persönlicher Empfang nur für US-Präsidenten Biden Der Schweizer Präsident Parmelin empfing den mächtigsten Politiker der westlichen Welt persönlich – und trotz Corona-Pandemie mit Händedruck. Eine anschließende Unterredung im Hotel Intercontinental lobte Parmelin als „sehr herzlich“. Putin Zur Ankunft von Putin erschien Parmelin nicht auf dem Flughafen. Es ist unklar, ob es sich um einen diplomatischen Fauxpas gehandelt hat.

Trotz ihrer Ressentiments und geringer Erwartungen, so scheint die Botschaft zu lauten, versuchen die Rivalen es wenigstens, sich gegenseitig etwas näher zu kommen. Schauplatz ist die Villa La Grange, ein schmuckes Schlösschen aus dem 18. Jahrhundert, inmitten eines feudalen Parks. Die Planer aus Washington und Moskau hatten Genf mit Bedacht ausgewählt – liegt die Diplomatenstadt doch auf neutralem Boden, eben in der Schweiz.

In der Bibliothek der Villa treffen sich Biden und Putin zu ihrem ersten Austausch, flankiert von ihren Außenministern. Ein Globus steht zwischen den Staatschefs. Putin sammelt sich, dankt Biden „für die Initiative, sich zu treffen“. Biden scherzt, sagt: „Es ist immer besser, sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen.“ Dann verscheuchen Security-Leute die Kameramänner und Journalisten: „It’s over, go away, please.“ Die Türen schließen sich. In den nächsten Stunden wollen vor allem die US-Amerikaner Tacheles reden. „Ich werde gegenüber Präsident Putin klarmachen, dass es Bereiche gibt, in denen wir kooperieren können, wenn er will“, sagte Biden vor dem Genfer Gipfel, um dann zu drohen: Falls Putin sich entscheide, nicht zusammenzuarbeiten, „dann werden wir reagieren“.

Immerhin: Bei der Rüstungskontrolle sehen Diplomaten gemeinsame Interessen. So stellt sich schon jetzt die Frage, wie die Kontrahenten das „New Start“-Abkommen über strategische Nuklearwaffen 2026 ersetzen wollen. Aber auch an richtig ernsten, aktuellen Konflikten zwischen Washington und Russland herrscht kein Mangel. So legen die Amerikaner den Russen multidimensionale Cyberattacken zur Last, prangern die aggressive auswärtige Destabilisierungspolitik Moskaus an, etwa in der Ukraine, und beschuldigen den Kreml, die Menschenrechte mit Füßen zu treten, wie im Fall des eingesperrten Regimekritikers Alexej Nawalny. „Dieses Treffen kam zustande, teilweise um die Ukraine zu retten und um Alexej Nawalny zu retten“, spekulierte Evelyn Farkas, eine amerikanische Russland-Expertin, über die Absichten ihres Präsidenten.

Lesen Sie auch Historische Begegnung in Genf : Biden und Putin beenden ihr erstes Gipfeltreffen

Auf russischer Seite schwirrten ebenso Mutmaßungen und Wünsche umher. „Präsident Putin präsentiert sich bei dem Gipfel als der Überlegene“, sagte die Journalistin Elizaveta Isakova von der Agentur Ria Novosti. „Putin wird seine Stärken demonstrieren.“ Damit lag sie ganz auf der Linie der staatlich gelenkten Medien Russlands, die ihren Präsidenten als Helden feiern und den Amerikaner Biden in keinem guten Licht erscheinen lassen.

Biden und seine 600 Begleiter hatten den Tagungsort als Erste erreicht: Am Dienstag gegen 16.20 Uhr setzte die Air Force One auf der Rollbahn des Flughafens Cointrin auf. Putin schwebte mit seinem Tross erst am Tag des Gipfels ein, kurz nach Mittag. Der Gast aus Moskau nahm in einer überdimensionierten Staatskarosse Platz, die ihn durch leere Straßen zur Villa La Grange chauffierte. Die Stadt, in der sonst das Leben rund um den Genfer See pulsiert, präsentierte sich im Ausnahmezustand. Militärflugzeuge und Helikopter patrouillierten in einem strahlend blauen Luftraum, der für normale Maschinen weitgehend gesperrt war. Auf dem Boden des Kantons Genf boten Armee und Sicherheitskräfte Tausende Uniformierte auf. Da die Polizei nicht genügend Personal mobilisieren konnte, setzten andere Kantone wie das Tessin ihre Einsatzkräfte in Marsch.