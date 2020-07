Entwarnung der Küstenwache : Leichte Entspannung im Erdgas-Streit zwischen Türkei und Griechenland

Athen Nach wie vor befinden sich zahlreiche Schiffe der türkischen Kriegsmarine in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer südlich griechischer Inseln. Dennoch gibt die Küstenwache eine Entwarnung.

Im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer gibt es noch keine Entwarnung. Lediglich sei die Lage „nicht mehr so gefährlich wie vor zwei Tagen“, sagte ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur. Nach wie vor befänden sich zahlreiche Schiffe der türkischen Kriegsmarine in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer südlich der griechischen Inseln Rhodos, Kreta und Megisti (Kastelorizo). Wie das griechische Staatsfernsehen (ERT) berichtete, seien auch zahlreiche Schiffe der griechischen Marine in diesen Regionen unterwegs.