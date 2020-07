Gesetzentwurf : US-Repräsentantenhaus will Konföderierten-Statuen aus Kapitol entfernen

Eine Statue von Alexander Hamilton Stephens (l), Vizepräsident der Konföderierten Staaten in der Statuenhalle des US-Kapitols in Washington, DC. Foto: AFP/MANDEL NGAN

Washington Das US-Repräsentantenhaus hat sich für ein Gesetz zur Entfernung von Statuen von Konföderierten im Kapitol ausgesprochen. Das Gesetz passierte das Repräsentantenhaus und muss noch durch den Senat gehen. Die Aussichten sind ungewiss.

Im Zuge der Anti-Rassismus-Debatte in den USA will das von den Demokraten kontrollierte US-Repräsentantenhaus umstrittene Statuen aus dem Kapitol in Washington entfernen lassen, die an Führungsfiguren der sklavenhaltenden Südstaaten erinnern. Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch mit einer Mehrheit von 315 zu 113 Stimmen für den Abbau der Statuen. Auch einige Republikaner stimmten dafür.