Protest gegen Regierungsentscheid : US-Bürgermeister wehren sich gegen Einsatz von Bundespolizisten

Chicago Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser hat gemeinsam mit mehreren Amtskollegen die US-Regierung aufgefordert, den umstrittenen Einsatz von Sicherheitskräften des Bundes in amerikanischen Städten zu stoppen.

In einem Brief an Justizminister William Barr und Heimatschutzminister Chad Wolf schrieben die Hauptstadt-Bürgermeisterin Bowser und ihre Kollegen, der Einsatz von Bundesbeamten sei „beispiellos“ und verstoße gegen die US-Verfassung. Dieser sei von örtlichen Sicherheitskräften weder bewilligt noch mit ihnen abgesprochen worden. In einem weiteren Brief forderten sie den Kongress auf, den Einsatz von Bundestruppen zu untersuchen. Browser veröffentlichte die beiden Briefe am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter.