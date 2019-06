Knapp 71 Prozent der Stimmen : Verbündeter des Ex-Präsidenten gewinnt Wahl in Kasachstan

Verbündeter des Ex-Präsidenten gewinnt Wahl in Kasachstan

Kassym-Schomart Tokajew am Sonntag. Foto: dpa/Alexei Filippov

Nur-Sultan In der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Kasachstan an der Grenze zu China ist ein neuer Staatspräsident gewählt worden. Gewonnen hat wie erwartet der Übergangspräsident Kassym-Schomart Tokajew.

Die Wahlkommission sprach dem 66-Jährigen am Montag 70,76 Prozent der Stimmen zu. Die Abstimmung am Sonntag war von Protesten überschattet worden. Die Opposition galt als chancenlos. Rund 500 Regierungsgegner wurden festgenommen bei nicht genehmigten Kundgebungen, wie das Innenministerium der Agentur Tengrinews zufolge mitteilte.

Hunderte Menschen hätten sich in der Hauptstadt Nur-Sultan (früher Astana) und in Almaty zu Protesten versammelt. Es waren die größten Demonstrationen seit Jahren. Viele Menschen in dem ölreichen Steppenstaat klagen über Korruption und soziale Missstände.