„Lage hochbrisant“ : Maas warnt bei Iran-Besuch vor militärischer Eskalation

Teheran Der Bundesaußenminister besucht den Iran. Dabei warnte er vor weiteren Spannungen im Nahen Osten. Auch die Internationale Atomenergiebehörde ist besorgt über die Ankündigung des Irans, das Atomprogramm nicht mehr vollständig einhalten zu wollen.

„Die Lage in der Region, in der wir uns hier befinden, ist hochbrisant, und sie ist außerordentlich ernst“, sagte Heiko Maas (SPD) am Montag nach einem Gespräch mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif. Eine weitere Zunahme der Spannungen könne auch zu militärischer Eskalation führen. „Das kann in niemandes Interesse sein, und deswegen muss das unter allen Umständen vermieden werden.“