Drohung des Brexit-Hardliners : Boris Johnson will Zahlungen an Brüssel zurückhalten

Boris Johnson will Zahlungen an Brüssel zurückhalten

London Neue Töne im Brexit-Drama: Boris Johnson, den viele als Nachfolger von Premier Theresa May handeln, droht der EU damit, die Ausstiegszahlungen nicht zu leisten. Auf diese Idee hatte ihn zuvor offenbar Donald Trump gebracht.

Der frühere Außenminister Johnson gilt als Favorit im Rennen um die Nachfolge der scheidenden britischen Premierministerin Theresa May. Am Freitag hatte sie die Führung ihrer Konservativen Partei abgegeben. Sie wird bis Ende Juli auch als Regierungschefin ersetzt. Johnson war im vergangenen Jahr aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs als Außenminister zurückgetreten. Bislang haben elf Politiker ihr Interesse an dem Posten als Chef der Konservativen Partei und damit auch als Regierungschef bekundet. Die offizielle Bewerbungsfrist für die Kandidaten endet am Pfingstmontag.