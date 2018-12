Nach Streit mit der EU-Kommission: Italiens Abgeordnete billigen Haushaltsplan der Regierung

Rom Die EU-Kommission hatte die ursprünglichen Haushaltspläne Italiens im Oktober zurückgewiesen. Nun hat das italienische Abgeordnetenhaus den überarbeiteten Haushaltsplan der Regierung gebilligt.

Das italienische Abgeordnetenhaus hat den überarbeiteten Haushaltsplan der Regierung am Samstag gebilligt. In einer Vertrauensabstimmung sprachen 327 Abgeordnete der Koalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der Rechtsaußenpartei Lega das Vertrauen aus, 228 stimmten gegen den Haushaltsentwurf, ein Abgeordneter enthielt sich. Die Koalition in Rom hatte nach mehrwöchigen Verhandlungen mit der EU-Kommission ihren ursprünglichen Budgetentwurf überarbeitet, um ein Defizit-Strafverfahren und milliardenschwere Geldbußen zu verhindern.