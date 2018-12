Analyse: Der eloquente Schweigekanzler

Wien Analyse Die Regierung Kurz/Strache in Österreich ist seit einem Jahr im Amt. Der große Reformwurf ist ausgeblieben, doch das politische Klima ist rauer geworden. Nicht zuletzt, weil das Thema Migration nach wie vor dominiert.

Als Sebastian Kurz am 18. Dezember 2017 als jüngster Regierungschef der EU vereidigt wurde, galt das als Sensation. Ein Jahr später ist ein erst 32-jähriger Bundeskanzler für Österreich nichts Besonderes mehr: Laut neuester Umfrage schenken 60 Prozent der stimmberechtigten Bürger Kurz ihr Vertrauen, er ist der derzeit beliebteste Politiker. Er profitiert auch stark von dem Umstand, dass in seinem ersten Regierungsjahr die Konjunktur brummte und der Opposition noch immer eine charismatische Führungsfigur fehlt, die ihm Paroli bieten könnte.

Rauchverbot In Österreichs Restaurants und Bars darf weiterhin geraucht werden. Die Regierung aus konservativer ÖVP und rechter FPÖ kippte mit ihrer Stimmenmehrheit im Parlament das für Mai 2018 geplante Rauchverbot in der Gastronomie wieder. Damit bleibt es den Gastronomen selbst überlassen, ob sie das Rauchen verbieten oder nicht.

Doch wiegt diese bedenkliche Entwicklung beim Durchschnittsösterreicher weniger schwer als der öffentlich ausgetragene innerkoalitionärer Dauerstreit, der die rot-schwarze Vorgängerregierung so verhasst gemacht hatte. Kurz nutzte diese Stimmung und gab von Anfang an die ebenso banale wie geniale Losung aus: „Wir streiten nicht, wir arbeiten.“ Das reichte der Mehrheit der Bevölkerung bislang als Leistungsnachweis.

Dabei zeigt die Jahresbilanz, dass FPÖ-Politiker alle Hemmungen fallenlassen und ihren faschistoiden Phantasien freien Lauf lassen. Den neuesten Tiefpunkt lieferte Gottfried Waldhäusl, für Asylfragen zuständiges Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung. Waldhäusl ließ in Drasenhofen an der tschechischen Grenze jugendliche Flüchtlinge in einem Quartier hinter Stacheldraht festsetzen. Waldhäusl rechtfertigte die Maßnahme im NS-Jargon: Es handele sich um „notorische Unruhestifter“, die einer „Sonderbehandlung“ unterzogen werden müssten. Diese Darstellung hielt einer Überprüfung freilich nicht stand, das Stacheldrahtquartier musste geschlossen werden. Entlassen wurde er nicht, um die schwarz-blaue Harmonie zwischen Kurz und Strache nicht zu beeinträchtigen.

Strache verniedlichte den Skandal einmal mehr als „Einzelfall“, den eine „linke Hexenjagd“ aufbausche; Waldhäusl sei keineswegs ein Neonazi. Das hat alles Methode: Die „Einzelfälle“ sind codierte Botschaften, um der rechten Szene regelmäßig zu signalisieren, dass die FPÖ auch als Regierungspartei deren politische Heimat bleibe. Auch Strache-Intimus Herbert Kickl, seines Zeichens Bundesinnenminister, ist bekannt für seine Code-Sprache: Er wolle, kündigte er an, Asylwerber lieber an einem bestimmten Ort „konzentriert halten“.

Die schikanöse Flüchtlingspolitik führte bereits zu Protesten innerhalb von Kurz’ eigener Partei. Sie richten sich besonders gegen die Abschiebung von Lehrlingen mitten in ihrer Ausbildung oder von jungen Ausländern, die bereits einen Arbeitsplatz haben, was auch in der an Fachkräftemangel leidenden Wirtschaft auf Unverständnis stößt. Überhaupt ist der Eindruck entstanden, die Mittel für Integration würden allein deshalb drastisch gekürzt, weil dies bei der Bevölkerung gut ankommt.