Irland: Mehrheit stimmt offenbar für Ende des Abtreibungsverbots

Dublin Die gleichgeschlechtliche Ehe ist bereits Gesetz, nun scheinen die Iren für eine Abkehr vom strikten Abtreibungsverbot gestimmt zu haben. Dies legen zwei Wahltagsbefragungen nach dem Referendum nahe.

Iren fliegen für Abstimmung nach Hause

Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar teilte am Freitag bei Twitter mit, dass er mit „Ja“ für eine Abschaffung des achten Verfassungszusatzes stimme. Gewählt werden konnte nur vor Ort, eine Briefwahl war nicht möglich. Befürworter einer Lockerung der strengen Gesetze begrüßten am Flughafen begeistert irische Wählerinnen und Wähler, die extra für die Abstimmung aus dem Ausland angereist kamen. „Willkommen zuhause“, stand auf Plakaten und „Danke für diese Reise, damit andere Frauen sie nicht unternehmen müssen“.

Emotionale Aufrufe an Wähler

In Briefen an die Redaktion der Zeitung „Irish Independent“, die am Freitag veröffentlicht wurden, waren emotionale Aufrufe an Wähler zu lesen, die Lockerung der Abtreibungsgesetze abzulehnen. „Wenn wir mit ‚Ja’ stimmen, wird jedes Ungeborene, gewollt und ungewollt, null Rechte haben“, schrieb eine Frau. „Ich glaube nicht, dass die schlauen Menschen von Irland dieses uneingeschränkte Abtreibung-auf-Wunsch-Gesetz wollen. Ich werde mit ‚Nein’ stimmen.“