Abschuss von MH17: Russland fordert neue Untersuchung

Moskau Die Niederlande und Australien sehen die Verantwortung für den Abschuss der Malaysia-Airlines-Maschine MH17 über der Ostukraine explizit bei Russland. Russlands Präsident Putin kontert. Der Arbeit der Ermittler sei nicht zu trauen.

Man mache Moskau für den Abschuss der Maschine haftbar, erklärten die niederländische und die australische Regierung am Freitag. Einen Tag zuvor hatten internationale Ermittler bekanntgegeben, dass die Rakete, die die Boeing 777 zum Absturz brachte, von einer in Russland stationierten Militäreinheit gestammt habe.

Der Malaysia-Airlines-Flug MH17 war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über dem Osten der Ukraine von einer Rakete getroffen worden. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben, darunter fast 200 Niederländer und etwa zwei Dutzend Australier.

MH17 war in einer Flughöhe von rund 10 000 Metern von einer Rakete getroffen worden. Im Anschluss wurden Leichen, Schutt und brennende Trümmerteile auf einem Sonnenblumenfeld bei Hrabowe in der ostukrainischen Region Donezk gefunden. In der Gegend, die sich nur rund 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt befindet, hatten damals bereits seit Monaten Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten getobt.