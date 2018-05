Syrien: Emmanuel Macron und Wladimir Putin wollen zusammenarbeiten

Wladimir Putin und Emmanuel Macron bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz in St. Petersburg. Foto: AP/Dmitri Lovetsky

St. Petersburg Frankreich und Russland streben nach Angaben des französischen Präsidenten eine engere Abstimmung zur Lösung des Syrien-Konflikts an. Emmanuel Macron traf den russischen Präsidenten Wladimir Putin in St. Petersburg.

Der Franzose kündigte am Donnerstag einen „Koordinierungs-Mechanismus“ zwischen der sogenannten Astana-Gruppe mit Russland, dem Iran und der Türkei sowie der „Small Group“ wichtiger westlicher und arabischer Staaten an. „Das ist für mich ein sehr bedeutender Fortschritt“, sagte Macron nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in St. Petersburg.