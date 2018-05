Referendum über Abtreibung in Irland hat begonnen

Der Hinweis auf ein Abstimmungslokal, Plakate und Wahlhelfer sind in der Innenstadt von Dublin zu sehen. Foto: dpa/Karl Burke

Dublin Mit einem einfachen Ja oder Nein entscheiden die Iren an diesem Freitag über das Recht auf Abtreibung. Seit dem Morgen können die Wahlberechtigten ihre Stimme bei dem Referendum abgeben - welches nicht unumstritten ist.

In Irland wird über eine das Recht auf Abtreibung betreffende Verfassungsänderung abgestimmt. Das Referendum könnte zu einer Lockerung der strengen Abtreibungsgesetze des überwiegend katholischen Landes führen.

Irlands Premierminister Leo Varadkar hatte am Donnerstag via Twitter das Referendum befürwortet. Er rief die Iren dazu auf, mit Ja für eine Abschaffung des achten Verfassungszusatzes zu stimmen. Die Ergebnisse des Referendums werden frühestens am Samstagnachmittag erwartet.