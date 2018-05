Korruptionsskandal in Spanien: Sozialisten stellen Misstrauensantrag gegen Rajoy

Korruptionsskandal in Spanien

Madrid Vor dem Hintergrund des Korruptionsskandals in der spanischen Regierungspartei PP rückt nun Mariano Rajoy ins Visier der Opposition. Die Sozialisten haben einen Misstrauensantrag gegen den Ministerpräsidenten gestellt.

Der nationale Strafgerichtshof hatte Rajoys konservative Volkspartei am Donnerstag wegen Verwicklung in den Skandal - der unter dem Namen „Operación Gürtel“ bekannt ist - zu einer Geldstrafe von 245.000 Euro verurteilt. Die PP kündigte an, dagegen Berufung einzulegen.