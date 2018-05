Nach Gipfel-Absage: Nordkorea weiterhin zu Gesprächen mit USA bereit

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist in Tokio in einem Fernsehbeitrag zu sehen. Foto: AP/Eugene Hoshiko

Seoul/Washington US-Präsident Trump hat den Gipfel mit Nordkorea abgesagt, das Weiße Haus schob noch ein paar Begründungen dafür nach. Pjöngjang aber gibt sich weiter gesprächsbereit.

Nordkorea hat sich in einer ersten Reaktion auf die Absage des geplanten Gipfeltreffens durch US-Präsident Donald Trump versöhnlich gezeigt: Pjöngjang bedaure die Absage, sei aber weiterhin "jederzeit" zu Gesprächen bereit, erklärte der nordkoreanische Vize-Außenminister Kim Kye Gwan am Freitag laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Weißes Haus nennt nicht zugehaltene Zusagen als Gründe

Nach Darstellung des Weißen Hauses haben mehrere nicht gehaltene Zusagen zur Absage des Gipfels geführt. Das Weiße Haus richtete am Donnerstag (Ortszeit) deutlich Vorwürfe in Richtung Pjöngjang. So sei etwa eine US-Delegation zur Vorbereitung des Gipfels in Singapur von den Nordkoreanern schlicht sitzengelassen worden. „Sie warteten und warteten, aber die Nordkoreaner kamen einfach nicht“, sagte ein US-Regierungsbeamter am Donnerstag in Washington.