Mit sofortiger Wirkung : Johnson-Berater Cummings gibt seinen Posten auf

Mit einem Pappkarton im Arm verlässt Dominic Cummings die Downing Street No. 10. Foto: AP/Yui Mok

London Dominic Cummings hat die Downing Street verlassen. Der Chef-Berater von Boris Johnson galt lange als engster Berater des britischen Premierministers und war maßgeblich an der Politik und am Aufstieg Johnsons beteiligt.

Der einflussreiche britische Regierungsberater Dominic Cummings hat mit einem großen Pappkarton in den Händen die Downing Street verlassen. Der 48-jährige Berater von Premier Boris Johnson verließ am frühen Abend schwer bepackt den britischen Regierungssitz in London, wie auf Fotos und Videos zu sehen ist. Er werde seinen Posten mit sofortiger Wirkung verlassen, berichtete die BBC. Zuvor hatte sich der Sender auf hochrangige Regierungsquellen berufen, die von einem Abgang „vor Weihnachten“ sprachen.