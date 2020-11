Trumps Wahlbetrugsvorwürfe nicht haltbar : „Die sicherste Wahl der amerikanischen Geschichte“

Anhänger von US-Präsident Trump mit einem Plakat, auf dem steht „Voter fraud is treason“ (“Wahlbetrug ist Hochverrat“). Es gibt jedoch keine Belege für irgendeine Form des Betrugs. Foto: dpa/Morry Gash

Washington Hochrangige Vertreter der US-Wahlbehörden sehen keinerlei Belege für Betrug oder andere Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentschaftswahl.

Die Wahl am 3. November sei „die sicherste der amerikanischen Geschichte gewesen“, betonten die Vertreter von Behörden der US-Bundesregierung wie von Bundesstaaten in einer gemeinsamen Erklärung.