Aufregung im Vereinten Königreich : Johnson-Berater Cummings soll trotz Lockdown seine Eltern besucht haben

Dominic Cummings, Hauptberater des britischen Premierministers Johnson, verlässt sein Haus. Trotz des Lockdowns soll Cummings mehr als 400 Kilometer zu seinen Eltern gereist sein, als er an Covid-19-Symptomen litt. Foto: dpa/Aaron Chown

London Der umstrittene Chefberater des britischen Premierministers Boris Johnson soll gegen Auflagen zur Coronavirus-Pandemie verstoßen haben. Großbritannien diskutiert über das Verhalten von Dominic Cummings.

Cummings sei nach dem Erlass von Kontaktverboten Ende März 400 Kilometer weit zum Haus seiner Eltern im nordostenglischen Durham gereist, berichteten die Zeitungen „Guardian“ und „Mirror“. Die dortige Polizei erklärte, Beamte seien am 31. März zu einem Haus gegangen, hätten der Familie Vorschriften zur Selbstisolierung erklärt und die Reiserichtlinien bekräftigt. Den Namen Cummings erwähnte sie nicht.

Die britischen Behörden hatten am 23. März verfügt, dass Bürgerinnen und Bürger ihrem Hauptwohnsitz möglichst nicht verlassen und lediglich für notwendige Besorgungen nach draußen gehen sollten. Verwandtenbesuche sollten unterbleiben. Wer Symptome der Krankheit Covid-19 zeige, solle sich vollständig isolieren.

Johnsons Büro erklärte, Cummings habe geglaubt, sich „vernünftig und legal“ zu verhalten. Er habe die Reise unternommen, weil seine Frau Symptome gezeigt und er selbst angenommen habe, ebenfalls zu erkranken. Verwandte hätten angeboten, sich um den kleinen Sohn des Paares zu kümmern. Cummings habe in einem getrennten Haus in der Nähe seiner erweiterten Verwandtschaft gelebt.

Der 48-jährige Cummings ist nicht der erste hohe Regierungsmitarbeiter, der es mit den Corona-Regeln nicht so genau nimmt. Der Epidemiologe Neil Ferguson musste als wissenschaftlicher Berater der Regierung zurücktreten, weil ihn seien Freundin trotz Ausgangsverbots in London besucht hatte. Auch die medizinische Beraterin der schottischen Regierung, Catherine Calderwood, gab ihren Posten auf. Sie war zweimal von Edinburgh an ihren Zweitwohnsitz gefahren.