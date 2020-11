Wahlen in den USA : Höchste Wahlbeteiligung in den USA seit über 100 Jahren

Ein Wähler in Seattle wirft seinen Stimmzettel für die Präsidentschaftswahlen in den USA in eine Wahlurne im Chinatown-International District. Seit über 100 Jahren gab es nicht mehr eine so hohe Wahlbeteiligung in den USA. Foto: dpa/Karen Ducey

Washington Bei der US-Präsidentschaftswahl haben 63,9 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. So eine hohe Wahlbeteiligung gab es seit dem Jahr 1908 nicht mehr. Nach Abschluss der Auszählung kann die Zahl sogar noch steigen.

An der US-Präsidentschaftswahl in der vergangenen Woche haben sich im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wahlberechtigten so viele Bürgerinnen und Bürger beteiligt wie seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr. Nach den Daten der bisherigen Auszählung ergibt sich eine Wahlbeteiligung von mindestens 63,9 Prozent, wie die „Washington Post“ am Donnerstag berichtete. Höher war die Beteiligung bei einer US-Präsidentschaftswahl zuletzt 1908 mit 65,7 Prozent. An der Bundestagswahl 2017 in Deutschland nahmen 76,2 Prozent der Wahlberechtigten teil.