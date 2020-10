Wechsel an der Führungsspitze : Roger Nicholas nicht mehr Geschäftsführer der Krefeld Pinguine

Krefeld Auf der Gesellschafterversammlung am Donnerstagabend übergab der Amerikaner sein Amt an den bisherigen Chef-Scout und designierten Sportlichen Leiter Sergej Saveljev. Als Berater bleibt er der GmbH erhalten.

Die Krefeld Pinguine überraschten am späten Donnerstagabend mit einer personellen Veränderung an der Spitze der KEV Pinguine Eishockey GmbH: Bei der Gesellschafterversammlung übergab Geschäftsführer Roger Nicholas die operative Führung mit sofortiger Wirkung an Sergey Saveljev. „Ich habe den Club als Interimsgeschäftsführer geleitet, nachdem Matthias Roos die Pinguine im Sommer auf eigenen Wunsch verlassen hatte. In der berechtigten Hoffnung, dass der Spielbetrieb zeitnah aufgenommen werden kann, insbesondere mit der Teilnahme am MagentaSport Cup, ist es an der Zeit, die Führung des Vereins in jüngere Hände zu übergeben“, so die Worte Nicholas in der Pressemitteilung des Klubs.