Paul Gosar : US-Abgeordneter kassiert Rüge wegen Gewalt-Video gegen Biden und AOC

Washington Der US-Abgeordnete Paul Gosar hat sich per Zeichentrick in blutigen Kampfszenen mit politischen Gegnern inszeniert - einer davon ist der US-Präsident. Das Repräsentantenhaus griff zu einer seltenen Disziplinarmaßnahme.

Das US-Repräsentantenhaus hat einen Abgeordneten wegen der Veröffentlichung eines gewaltverherrlichenden Videos in einem seltenen Schritt formell gerügt. Die Kongresskammer stimmte am Mittwoch (Ortszeit) mit der Mehrheit der Demokraten für die Disziplinarmaßnahme gegen den republikanischen Parlamentarier Paul Gosar aus dem Bundesstaat Arizona . Er verliert wegen der Verbreitung des Videos auch seine Ausschusssitze in der Kammer.

Gosar hatte vor einigen Tagen bei Twitter ein anderthalbminütiges Video verbreitet, das Comic-Szenen enthielt, in denen er sich als Superheld darstellt und die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez und den demokratischen Präsidenten Joe Biden attackiert. Der Tweet ist inzwischen gelöscht. In dem Clip tötet der Republikaner seine Kongresskollegin Ocasio-Cortez, die als Riese dargestellt wurde, mit einem Hieb in den Nacken. Blut spritzt. In einer anderen Szene stürmt der Abgeordnete als Comic-Held mit zwei Schwertern auf Biden zu.