Joe Biden in Asien​: USA würden bei chinesischer Invasion in Taiwan eingreifen​

USA würden bei chinesischer Invasion in Taiwan eingreifen

Joe Biden in Asien

Joe Biden (l.), Präsident der USA, und Fumio Kishida, Ministerpräsident von Japan, hielten im Akasaka-Palast in Tokio ein bilaterales Treffen ab. Foto: dpa/Evan Vucci

Tokio Joe Biden beendete seine erste Asienreise als US-Präsident in Japan. In Tokio vereinbarte er mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida eine enge Zusammenarbeit. Zudem sicherte Biden Taiwan militärische Hilfe bei einem Angriff durch China zu – die Antwort aus Peking ließ nicht lange auf sich warten.

Die USA und Japan rücken mit Blick auf Chinas wachsendes Machtstreben noch enger zusammen. Nach einem Treffen von US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida in Tokio teilte das Weiße Haus mit, beide Länder seien sich einig, „eng zusammenzuarbeiten“, um Chinas zunehmend dominierendem Auftreten, „das gegen internationales Recht verstößt“, zu begegnen. Auch mit Blick auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atomprogramm vereinbarten die Verbündeten eine enge Zusammenarbeit.

Nach Aussage von US-Präsident Joe Biden würden die USA im Fall eines chineschichen Angriffs zudem Taiwan militärisch verteidigen. China habe kein Recht, sich Taiwan mit Gewalt einzuverleiben, betonte Biden am Montag. Chinas Verhalten, darunter Militärmanöver und Flüge nahe der Insel, „flirte mit der Gefahr“, sagte Biden. Er gehe aber nicht davon aus, dass China tatsächlich versuchen werde, Taiwan anzugreifen

Auf die Frage einer Journalistin, ob die USA Taiwan im Angriffsfall auch militärisch verteidigen würden, sagte Biden: „Ja.“ Auf Nachfrage der Reporterin betonte Biden: „Das ist eine Verpflichtung, die wir eingegangen sind.“ Eine gewaltsame Einnahme Taiwans würde die ganze Region destabilisieren und dem ähneln, was in der Ukraine passiert sei, sagte Biden mit Blick auf den russischen Angriffskrieg. „Wir halten daran fest, den Frieden und die Stabilität um die Taiwanstraße zu unterstützen und sicherzustellen, dass es keine einseitige Veränderung des Status Quo gibt“, sagte Biden in Bezug auf die Meerenge zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan.