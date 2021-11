Nach UN-Konferenz in Glasgow : Neun Klimaaktivisten wegen Protesten zu Gefängnisstrafen verurteilt

Nach UN-Konferenz in Glasgow

London Die Gruppe hatte viele der wichtigsten Autobahnen und Straßen Großbritanniens blockiert, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Eine Aktivistin kündigte nach dem Urteil an, in den Hungerstreik zu treten.

In Großbritannien sind neun Klimaaktivisten wegen Straßenblockaden zu mehrmonatigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Die Gruppe hatte im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Glasgow mit mehreren Demonstrationen Schlagzeilen gemacht, indem sie viele der wichtigsten Autobahnen und Straßen Großbritanniens blockierte. Einige Teilnehmer klebten sich an der Fahrbahn fest. Sie verstießen damit gegen eine einstweilige Verfügung, mit der Straßenblockaden verhindert werden sollten. Die neun Angeklagten bekannten sich schuldig.