US-Präsident : Joe und Jill Biden streiten sich per SMS

Joe Biden, Präsident der USA, und Jill Biden, First Lady der USA, auf dem Südrasen des Weißen Hauses in Washington. Foto: dpa/Andrew Harnik

Washington Der US-Präsident und seine Ehefrau nennen es „Fexting“: Eine Kombination aus den englischen Wörtern „fight“ und „texting“. Sie haben sich nämlich schon vor Jahren geschworen, ihre Differenzen nicht vor den Leibwächtern auszutragen.

Ein kleines Problem gibt es dabei allerdings: die Kommunikation jedes US-Präsidenten - und zwar auch die über SMS - wird für die Nachwelt festgehalten und archiviert. Kürzlich habe sie ihrem Mann einmal besonders sauer eine SMS geschrieben und ihn beschimpft, sagte Jill Biden in dem Interview. Daraufhin habe ihr Mann ihr geantwortet: „Dir ist schon klar, dass das in die Geschichte eingehen wird?“. Welches Schimpfwort sie nutze, wollte Jill Biden nicht sagen.

Die First Lady der USA ist auf dem Cover der Juni/Juli-Ausgabe von „Harper's Bazaar“ zu sehen, die in den USA am 7. Juni erscheint. Nach Angaben des Traditionsmagazins wurde in den 155 Jahren seit der Gründung noch nie eine amerikanische Präsidentengattin so prominent in „Harper's Bazaar“ vorgestellt wie Jill Biden.