60-jährige Bürgermeisterin in Graz : Österreich hat erste Kommunistin an der Spitze einer Großstadt

Graz Laut Koalitionsvereinbarung soll nun jedes Kind ein kostenloses Fahrrad bekommen. Die Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) führt in der Stadt ein Bündnis mit Grünen und SPÖ an.

Rund zwei Monate nach dem Sensationssieg der KPÖ bei der Kommunalwahl in Graz hat Österreichs zweitgrößte Stadt eine kommunistische Bürgermeisterin. Der Gemeinderat wählte die 60-jährige Elke Kahr am Mittwoch mit 28 von 46 Stimmen zum neuen Stadtoberhaupt der Landeshauptstadt der Steiermark. Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) führt in der Stadt mit ihren rund 300 000 Einwohnern ein Bündnis mit Grünen und SPÖ an.