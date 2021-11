Unangekündigte Militärübung : Estland rüstet sich für Probleme an der EU-Grenze zu Russland

Tallinn Estland hat am Mittwoch eine zuvor unangekündigte Militärübung begonnen, bei der eine Barriere aus Stacheldraht an der Ostgrenze des EU-Landes zu Russland errichtet werden soll.

Weiter soll den Angaben zufolge die Zusammenarbeit auch mit der Polizei- und Grenzschutzbehörde geübt werden. „Was in Polen, Litauen und Lettland passiert, erfordert auch in Estland eine Stärkung der Grenzinfrastruktur“, sagte Behördenchef Elmar Vaher. Die Barriere soll demnach an bis zu zehn Grenzabschnitten installiert werden, an denen ein erhöhtes Risiko eines illegalen Grenzübertritts besteht.