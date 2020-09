Zwei Jahre nach Tod in saudischer Botschaft : Türkische Staatsanwaltschaft klagt sechs weitere Verdächtige im Fall Khashoggi an

Türkische Staatsanwaltschaft klagt sechs weitere Verdächtige im Fall Khashoggi an

Zwei Jahre nach Tod in saudischer Botschaft

Istanbul Im Oktober 2018 wurde der Journalist Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul auf wohl unvorstellbare Art und Weise ermordet. Nun wurden weitere Verdächtige angeklagt. Es gibt nur ein Problem, sie befinden sich nicht in der Türkei,

Wenige Tage bevor sich der Mord an dem saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi zum zweiten Mal jährt, hat die Türkei Anklage gegen sechs weitere Verdächtige aus Saudi-Arabien erhoben. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haftstrafen für zwei der Beschuldigten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag berichtete. Für die anderen vier werden demnach Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren verlangt.

Der Prozess soll türkischen Medienberichten zufolge in Abwesenheit der Angeklagten stattfinden, da sich die Verdächtigen nicht in der Türkei befinden.

Im Zusammenhang mit dem Mord an Khashoggi hatte im Juli in Istanbul bereits ein Prozess gegen 20 Saudiaraber begonnen, von denen sich ebenfalls keiner in der Türkei befindet. Die türkische Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, Khashoggi "vorsätzlich" und "unter Qualen" getötet zu haben.