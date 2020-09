Tour de France 2020 : Verdächtige im vermuteten Doping-Fall wieder auf freiem Fuß

Das Fahrerfeld fährt über die Champs-Élysées in Paris. Foto: dpa/Kenzo Tribouillard

Marseille Nach einer Doping-Razzia bei der Tour de France meldet sich Nairo Quintana erstmals zu Wort - und verteidigt sich. Zwei Verdächtige wurden wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Im vermuteten Doping-Fall bei der Tour de France sind zwei Verdächtige wieder auf freiem Fuß. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Marseille. Diese hatte in der Nacht zum Mittwoch bestätigt, dass in dem Fall ein Arzt und ein Krankengymnast seit Montag im Polizeigewahrsam waren.