Via Twitter : Khashoggi-Söhne vergeben den Mördern ihres Vaters

Eine Polizistin geht in der Nähe des saudischen Konsulats an einem Wandbild vorbei, das den ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi zeigt. Foto: dpa/Lefteris Pitarakis

Riad Salah Khashoggi verbreitete die Nachricht über Twitter: Er und sein Bruder vergeben den Mördern ihres Vaters Jamal Khashoggi, der 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando brutal getötet worden war. Die Vergebung könnte bedeuten, dass die Täter vor der Hinrichtung bewahrt werden.

Die Söhne des getöteten regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi haben nach eigenen Angaben den Tätern vergeben. „Wir, die Söhne des Märtyrers Jamal Khashoggi, erklären, dass wir denjenigen verzeihen, die unseren Vater getötet haben“, heißt es in einer Anzeige, die Salah Khashoggi am Freitag über Twitter verbreitete. Anlass ist demnach das Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan am kommenden Wochenende.

Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad brutal getötet worden, als er Papiere für die Hochzeit mit seiner Lebensgefährtin Hatice Cengiz abholen wollte. Die saudische Regierung räumte den Mord auf internationalen Druck hin ein. Kronprinz Mohammed bin Salman bestritt aber, die Tötung selbst angeordnet zu haben. In den Ermittlungen führten aber die Spuren in das direkte Umfeld des Monarchen.