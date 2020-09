Verhandlung im Hochsicherheitstrakt : Mafia-Prozess in Duisburg gegen 14 Angeklagte beginnt im Oktober

Duisburg Knapp zwei Jahre nach einer großangelegten Razzia gegen einen Drogenring der italienischen Mafiagruppierung 'Ndrangheta beginnt am 12. Oktober vor dem Landgericht Duisburg der Prozess gegen 14 Angeklagte.

Anfang Dezember 2018 hatten Fahnder einen internationalen Schlag gegen die Mafia geführt und in mehreren Staaten rund 90 Verdächtige festgenommen, davon 14 in Deutschland. An der Operation unter dem Decknamen „Pollino“ waren mehrere hundert Fahnder beteiligt. Schwerpunkte in Deutschland waren damals Nordrhein-Westfalen und Bayern.