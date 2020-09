Ex-Model war damals 24 Jahre alt : Amy Dorris wirft Trump sexuellen Übergriff vor

Washington Die Anschuldigungen gegen den US-Präsidenten reißen nicht ab: Donald Trump ist erneut eines sexuellen Übergriffs beschuldigt worden. Das ehemalige Model Amy Dorris warf Trump vor, sie 1997 begrapscht und gewaltsam geküsst zu haben.

"Er schob mir einfach seine Zunge in den Hals, und ich stieß ihn weg", schilderte Dorris den Vorfall in Trumps VIP-Suite während des Tennisturniers US Open in New York in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian". Dann habe der damalige Immobilien-Mogul sie fester umgriffen, so dass sie sich nicht mehr befreien konnte. "Seine Hände waren überall. Auf meinem Hintern, meinen Brüsten, meinem Rücken, überall", berichtete die 48-Jährige. Sie habe ihn aufgefordert aufzuhören, aber "das war ihm egal".