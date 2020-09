Inmitten von Protesten : Libyens Regierungschef al-Sarradsch kündigt seinen Rücktritt an

Tripolis Nach tagelangen Protesten gegen die Regierung will der Premier der international anerkannten libyschen Regierung, Fajis al-Sarradsch, zurücktreten. „Spätestens Ende Oktober“ soll der Rücktritt erfolgen, so al-Sarradsch.

Der Chef der international anerkannten Regierung Libyens, Fajes al-Sarradsch, will zurücktreten. Er teilte seine Absicht in einer am Mittwoch im Staatsfernsehen übertragenen Rede mit. "Ich erkläre meinen ernsthaften Wunsch, meine Pflichten bis spätestens Ende Oktober auf eine neue exekutive Autorität zu übertragen." Sarradsch ist Ministerpräsident der sogenannten Einheitsregierung, die ihren Sitz in Tripolis hat. Der Osten und große Teile des Südens von Libyen werden dagegen von einer rivalisierenden Regierung kontrolliert.