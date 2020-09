Manipuliertes Video : Twitter versieht von Beitrag von Trump mit Warnhinweis

Washington Der Kurznachrichtendienst Twitter hat ein von US-Präsident Donald Trump geteiltes Video als Manipulation gekennzeichnet. In dem Video geht es um seinen Herausforder Joe Biden.

Trump teilte am Mittwoch zwei Mal ein Video in dem sozialen Netzwerk, das seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden bei einem Treffen am Dienstag mit Latinos im US-Bundesstaat Florida zeigt. Unter anderem sprach dort der Sänger Luis Fonsi, der Biden auch anmoderierte. Biden spielte daraufhin zu Beginn seines Auftritts einen Ausschnitt von dessen Song „Despacito“ auf seinem Handy ab und wippte zurückhaltend zu der Musik. In dem Video, das Trump verbreitete, ist nicht „Despacito“ zu hören, sondern ein Anti-Polizei-Lied der Hip-Hop-Band N.W.A.