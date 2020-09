Trotz schwerer Waldbrände in USA : Donald Trump spielt Klimawandel erneut herunter

Sacramento Bei einem Besuch in Kalifornien wegen der dortigen Waldbrände hat US-Präsident Donald Trump die Bedrohung durch den Klimawandel einmal mehr heruntergespielt. „Es wird anfangen, kühler zu werden, schauen Sie einfach zu“, sagte er.

Trump führte das Ausmaß der Waldbrände bei seinem Besuch in Kalifornien auf mangelhaftes Forstmanagement zurück - ähnlich hatte er sich in den vergangenen Jahren geäußert. Newsom erinnerte Trump daran, dass der Großteil der Waldfläche in Kalifornien unter Bundesverwaltung stehe und der Bundesstaat nur drei Prozent davon besitze.

Flammeninferno : Weitere Todesopfer bei Waldbränden in Kalifornien - noch nie so viel Land zerstört

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden bezeichnete Trump am Montag als "Klima-Brandstifter". Weil Trump den Klimawandel leugne, trage er auch eine Mitverantwortung für die Waldbrände, sagte Biden unmittelbar vor Trumps Ankunft in Kalifornien in einer Rede in seinem Heimatstaat Delaware. "Wenn ein Klima-Brandstifter vier weitere Jahre im Weißen Haus bekommt, wird sich niemand wundern, wenn noch mehr von Amerika in Flammen steht", sagte Biden.